Trakyalı bisikletçiler, Kırklareli'nde çevre yolu talebiyle farkındalık sürüşü düzenledi
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Trakyalı bisikletçiler, Kırklareli'nde çevre yolu talebiyle farkındalık sürüşü düzenledi

Trakyalı bisikletçiler, Kırklareli'nde çevre yolu talebiyle farkındalık sürüşü düzenledi
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'de bir araya gelen Trakyalı bisikletçiler, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine çevre yolu yapılması talebiyle farkındalık sürüşü düzenledi.

Edirne'de bir araya gelen Trakyalı bisikletçiler, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine çevre yolu yapılması talebiyle farkındalık sürüşü düzenledi.

Lüleburgaz'da geçtiğimiz hafta bir tırın çarpması sonucu bisiklet sürücüsü Emin Karabıyık'ın yaşamını yitirmesinin ardından Edirne'de farkındalık sürüşü düzenlendi.

Sürüşe Edirne ve Lüleburgaz'dan yaklaşık 50 bisikletçi katıldı. Kent merkezinde toplanan bisikletçiler, Bosnaköy üzerinden Karaağaç Mahallesi'ne giderek sürüşü burada tamamladı.

Lüleburgaz Hedef Doğa Sporları Topluluğu adına konuşan Yüksel Kerim Yazır, ilçede bir gencin daha tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Derin bir üzüntü içerisinde olduklarını belirten Yazır, "Fakat biz bunları hala yöneticilerimize anlatmakta zorluk yaşıyoruz. Çünkü yıllardan beri Lüleburgaz'ın kanayan yarası olan çevre yolu hala Lüleburgaz'a yapılmadığı için insanlarımız yayayken bisikletliyken, motosikletliyken ölmeye devam ediyor. Ne kadar yorulursak yorulalım, ne kadar hırpalanırsak hırpalanalım biz hakkımızı aramaya devam edeceğiz." dedi.

Yazır, Edirneli bisikletçilerin desteğiyle Edirne'de de bir farkındalık sürüşü düzenlemeye karar verdiklerini ifade etti.

Çevre yolu yapılana kadar yapılabilecek bazı iyileştirmeler olduğunu belirten Yazır, "Bu iyileştirmelerle bile Lüleburgaz biraz olsun nefes alabilir. Lüleburgaz'da otoban girişimiz var. Bundan sonraki ilk şehrimiz de Babaeski, oradan da otoban çıkışımız var. Kamyon, otobüs ve tırlara çevre yolu yapılana kadar otobanı kullandırtalım." diye konuştu.

Edirne Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu Derneği Başkanı Barış Yalçındağ da Lüleburgaz'da yaşananların hiçbir yerde tekrar yaşanmasını istemediklerini belirtti.

İlçede her yıl benzer kazaların yaşandığını söyleyen Yalçındağ, "Sürücüler gidecekleri yere bir dakika daha erken gitmek için bizleri ezmeyi göze alıyorlar. Telefonla ilgilenirken dikkatlerini kaybettikleri zaman bizleri ölüme sevk ediyorlar, bir cinayet işliyorlar. Biz bu cinayetlerin durmasını istiyoruz." dedi.

Sürüşe Edirne Bisiklet Kulübü Derneği, Yeşilay Bisiklet Topluluğu ve Modavizyon Bisiklet Topluluğu da destek verdi.

Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde E.C. yönetimindeki 39 AAD 215 plakalı tır, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Emin Karabıyık'a çarpmış, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan Karabıyık yaşamını yitirmişti.

Trakyalı bisikletçiler, Kırklareli'nde çevre yolu talebiyle farkındalık sürüşü düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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