TRAKYAKA yönetimi toplandı
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TRAKYAKA yönetimi toplandı

Trakya Kalkınma Ajansı Temmuz ayı olağan yönetim kurulu toplantısı İğneada'da bir otelde gerçekleştirildi.

TRAKYAKA yönetimi toplandı
29.07.2020 13:50 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:54

Trakya Kalkınma Ajansı Temmuz ayı olağan yönetim kurulu toplantısı İğneada'da bir otelde gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanlık görevini tamamlayan Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın görevi Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e devretmesi ile toplantı Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında gerçekleştirildi. İğneada'da bu yıl hizmete açılan bir otelde yapılan toplantıya, Kırklareli Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı Genel Sekreter Mahmut Şahin'in gündemi arz etmesiyle başladı. Ajansın Avrupa Birliği hibe programına başvuruda bulunması ve Avrupa Komisyonu sistemine kayıt olması hususunda görüş birliğine varılmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili yazısı gereği; İllerde kamuya veya özel sektöre ait tüm atıl tesislerin yakından takip edilmesi ve bu tesislerin sahip olduğu özellikler itibarıyla hangi sektörde değerlendirilebileceği ile ilgili çalışma yapılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara yaz gönderilmesine karar verildi.

Toplantının sona ermesinin ardından Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri otel çevresinde incelemelerde bulundu. Yönetim Kurulu üyeleri toplantının yapıldığı otelden ayrılarak Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Doğa Koruma Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı proje kapsamında yapılan kuş gözlem kulesinden çevreyi izledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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