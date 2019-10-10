TRAKYAKA yönetimi İğneada'da toplandı

10.10.2019 10:24

Trakya Kalkınma Ajansı Ekim ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında gerçekleştirildi.



İğneada'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Edirne Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.



Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı Genel Sekreter Mahmut Şahin'in gündemi arz etmesiyle başladı. 2020 yılı Trakya Kalkınma Ajansı çalışma programı ve bütçesinin görüşülmesinin ardından 23-24 Ekim 2019 tarihlerinde Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından İstanbul'da düzenlenecek olan 4. AR-GE ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'ne katılım sağlanmasına karar verildi. Toplantı dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.



Toplantı sonrası Yönetim Kurulu üyeleri Kırklareli ilinde turizme kazandırılması amacıyla restorasyon çalışmaları devam eden Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde incelemelerde bulundu ve Bulgaristan sınırında bulunan Beğendik köyünü ziyaret etti. Daha sonra Kırklareli Belediye Başkanı ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun annesi Melahat Kesimoğlu'nun vefatı dolayısıyla kendisine taziye ziyareti gerçekleştirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA