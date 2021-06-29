Trakyaka Yönetim Kurulu Vali Bilgin Başkanlığında Toplandı…
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Trakyaka Yönetim Kurulu Vali Bilgin Başkanlığında Toplandı…

Trakyaka Yönetim Kurulu Vali Bilgin Başkanlığında Toplandı…
Habermetre - Haberler | Toplum

TRAKYAKA Yönetim Kurulu Vali BİLGİN başkanlığında toplandı.

TRAKYAKA Yönetim Kurulu Vali BİLGİN başkanlığında toplandı…

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Haziran Ayı Olağan Toplantısı 29 Haziran 2021 Salı günü TRAKYAKA Yönetim Kurulu Başkanı Valimiz Sayın Osman BİLGİN Başkanlığında, Tekirdağ Valisi Sayın Aziz YILDIRIM ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Tekirdağ Avrupa Serbest Bölgesi toplantı salonunda gerçekleşti.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Haziran Ayı Olağan Toplantısında, bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesinin ardından ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Gerçekleşen Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA)Yönetim Kurulu Haziran Ayı Olağan Toplantısı sonrası Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Tekirdağ Valisi Sayın Aziz YILDIRIM, TRAKYAKA Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Tekirdağ Avrupa Serbest Bölgesini gezerek yetkililerden bilgiler aldılar.

Kaynak: Habermetre

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