Trakyaka Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
Trakya Kalkınma Ajansı 2021 yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım, Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla...
Trakya Kalkınma Ajansı 2021 yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım, Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla Ergene ilçemizde bulunan Avrupa Serbest Bölgesi'nde gerçekleştirildi.
Yönetim kurulunda gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandıktan sonra Vali Aziz Yıldırım, Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve beraberindekiler Avrupa Serbest Bölgesi'ni gezerek, Şahinler Holding ve Avrupa Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'den bölge hakkında bilgi aldılar.
Kaynak: Habermetre