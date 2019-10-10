TRAKYAKA yönetim kurulu toplantısı

10.10.2019 09:46

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), ekim ayı olağan yönetim kurulu toplantısını Kırklareli'nde gerçekleştirdi.

TRAKYAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde bir otelde Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.

Toplantı, bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından Şahin'n gündemi arz etmesiyle başladı.

Gelecek yıl Trakya Kalkınma Ajansı çalışma programı ve bütçesinin görüşülmesinin ardından 23-24 Ekim 2019 tarihlerinde Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından İstanbul'da düzenlenecek 4. AR-GE ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'ne katılım sağlanmasına karar verildi.

Toplantı dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.

TRAKYAKA Yönetim Kurulu üyeleri, Kırklareli'nde turizme kazandırılması amacıyla restorasyon çalışmaları devam eden Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde incelemelerde bulunarak, Bulgaristan sınırındaki Beğendik Köyü'nü ziyaret etti.

Kaynak: AA