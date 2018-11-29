Trakyaka Yönetim Kurulu Toplantısı

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temellerini oluşturmak suretiyle sanayi tabanını güçlendirecek "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi"ni tesis etme yolunda Kalkınma Ajansları Yönetim Kurulu toplantılarının "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konuları görüşüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Trakya Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri' toplantısına TRAKYAKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, TİM Başkanı İsmail Gülle, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman Kozuva, Kırklareli TSO Başkanı Soner Ilık, Edirne TSO Başkanı Recep Zıpkınkurt,, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Saffet Üresin, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Trakya'nın ticaret ve sanayi odaları temsilcileri, ticaret borsası yetkilileri, organize sanayi bölgelerinin yetkilileri ile iş insanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vali Aziz Yıldırım, "Hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği Sorunlar ve Çözüm Önerileri gündemiyle toplanan Ajansımız Yönetim Kurulu toplantısına hoş geldiniz diyorum. Ülkemizin ve Trakya'nın sorunlarının ele alınacağı bu toplantıda sizlerin değerli katkılarını bekliyoruz. Burada konuşacağımız sorunlar bütün Türkiye'ye şamil sorunlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen 11 başlığı birazdan teker teker tartışacağız ve çözüm önerileri sunacağız. Üretimin içinde olan sizlerden sorunlarınızı bütün açıklığıyla dile getirmenizi bekliyorum. Bu çalışmanın hayırlara vesile olması diliyorum" dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'nın son yıllardaki ekonomik gelişim süreci hakkında kısa bir bilgi verdi. Daha sonra Trakya'nın sosyo-ekonomik göstergeleri, illerde öne çıkan kamu ve özel sektör yatırımları gibi başlıkları içeren detaylı bir sunum yapıldı.

Toplantıda Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri tarafından yapılan "Sanayicimizin Geleceği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" adlı sunumun ardından, Finansmana Erişim (İşletme ve Yatırım Sermayesi), Beşeri Sermaye, Kurumsal Yapılanma, Fiziki Altyapı, Ulusal ve Uluslararası Pazara Erişim ve Tutunma, Üretim Maliyetleri, Devlet Destekleri, Kalite ve Markalaşma, Profesyonel Danışmanlık Gereksinimi, Mevzuata Dair Sorunlar, Ekonomik Belirsizlik gibi gündem maddelerinin değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin sunulması ve değerlendirilmesi konularının yer aldığı sunum gerçekleştirildi. Toplantı katılımcıların konuyla ilgili çözüm önerilerinin alınarak değerlendirilmesiyle sona erdi. - TEKİRDAĞ