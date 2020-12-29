TRAKYAKA toplantısı Tekirdağ'da yapıldı
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TRAKYAKA toplantısı Tekirdağ'da yapıldı

29.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:05
TRAKYAKA toplantısı Tekirdağ'da yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) aralık ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) aralık ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yılın son yönetim kurulu toplantısı, TREDAŞ Bölge Müdürlüğünde Vali Aziz Yıldırım, Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Yönetim kurulunda gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandıktan sonra toplantı, dilek ve temennilerin iletilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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