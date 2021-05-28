TRAKYAKA toplantısı Kırklareli'nde yapıldı
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) mayıs ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Kırklareli'nde gerçekleştirildi.
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) mayıs ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Kırklareli'nde gerçekleştirildi.
TRAKYAKA'dan yapılan açıklamada, Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen toplantının Kırklareli Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve TRAKYAKA yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldığı belirtildi.
Yönetim kurulunda gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandıktan sonra 2021 yılı Teknik Destek Programı'nın ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Toplantı Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Faaliyetinin Geliştirilmesi konusunun görüşülmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran