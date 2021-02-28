TRAKYAKA toplantısı Edirne'de yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı'nın (TRAKYAKA) şubat ayı olağan toplantısı Edirne'de yapıldı.

Edirne Valiliği Devlet Konukevi'nde Kırklareli Valisi ve TRAKYAKA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bilgin başkanlığında gerçekleşen toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararlar görüşüldü.

Geçmiş dönemlere ait program kapanış raporlarının sunulduğu toplantı, 2020 yılı ajans faaliyet raporunun değerlendirilmesi ve bazı projelerin süre uzatım taleplerinin görüşülmesi ile sona erdi.

Toplantıya Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Tekirdağ Ticaret Odası Başkanı Cengiz Günay, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altıntel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve ajansın uzmanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı