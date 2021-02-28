TRAKYAKA toplantısı Edirne'de yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TRAKYAKA toplantısı Edirne'de yapıldı

28.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:34
TRAKYAKA toplantısı Edirne'de yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı'nın (TRAKYAKA) şubat ayı olağan toplantısı Edirne'de yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın (TRAKYAKA) şubat ayı olağan toplantısı Edirne'de yapıldı.

Edirne Valiliği Devlet Konukevi'nde Kırklareli Valisi ve TRAKYAKA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bilgin başkanlığında gerçekleşen toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararlar görüşüldü.

Geçmiş dönemlere ait program kapanış raporlarının sunulduğu toplantı, 2020 yılı ajans faaliyet raporunun değerlendirilmesi ve bazı projelerin süre uzatım taleplerinin görüşülmesi ile sona erdi.

Toplantıya Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Tekirdağ Ticaret Odası Başkanı Cengiz Günay, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altıntel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve ajansın uzmanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Fahrettin Koca Berat Albayrak Nikol Paşinyan
Magazin Alişan İrem Derici Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Mustafa Er Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TRAKYAKA toplantısı Edirne'de yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 12:35:50. #1.16#
title