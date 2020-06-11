TRAKYAKA Haziran ayı toplantısı Tekirdağ'da yapıldı Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Haziran Ayı Toplantısı Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Haziran Ayı Toplantısı Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı Haziran ayı Olağan Yönetim Kurulu toplantısı Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi İlçesinde yapıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp Başkanlığında yapılan toplantıya, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Daha önce alınan kararların görüşülmesi ile başlayan toplantı, 2020 yılı fizibilite destek programının görüşülmesi, teknik destek faaliyetleri ve mali destek projeleri konusundaki taleplerin görüşülmesi ile gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA