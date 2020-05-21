TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin: "Koronavirüs klasik ticaret anlayışını değiştiriyor" Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası klasik ticaret ve pazarlama sistemlerinin değişerek dijital ortam üzerinden şekilleneceğini söyledi.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası klasik ticaret ve pazarlama sistemlerinin değişerek dijital ortam üzerinden şekilleneceğini söyledi.

Şahin, Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen tarafından sanal ortamda düzenlenen "Koronavirüs sonrası ekonomi ve ticarette değişim ve gelişim" söyleşisine katıldı.

Dijitalleşme süreci ve internetin yaygınlaşmasıyla ticaretin son yıllarda değiştiğini anlatan Şahin, Kovid-19 salgınının e-ticarete talebi artırdığını ifade etti.

Ekonomik ve ticaret modellerinin farklılaşacağını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Dünya artık eski dünya değil. Büyük kırılma noktaları yaşanıyor. Üç ay önceki dünya ile bugünkü dünya arasında çok farklar var. Ekonomi ve ticaret farklılıklar gösterecek. Geleceği tahmin etmek zorlaştı. Önceden ekonomik politikaları tahminler üzerinden yürütmek mümkündü. Ancak son yıllardaki dijital gelişmeler ve siyasal gelişmelerle birlikte bu zorlaştı. Bugün yaşanan salgın süreci de bu değişimde rol oynuyor."

Şahin, salgın sonrası ekonomi ve ticaret alanında yeni fikir ve çözümlerin aranacağını dile getirdi.

Farklı ticaret anlayışlarının görülmeye başlanacağını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Koronavirüs klasik ticaret anlayışını değiştiriyor. Ticarette ve ekonomide koronavirüs öncesi hakim olan anlayış birden değişmese de kademe kademe farklılaşacaktır. İnternetin ve sosyal medyanın büyük katkısıyla ekonomi politikalarında değişimler olacak. Klasik ticaret ve pazarlama anlayışı değişecek. Nasıl ki 1980'lerden 1990'lara geçişte bakkallar ve süpermarketler arasında bir rekabet yaşandıysa, koronavirüs sonrasında da yeni dönemde birçok farklı ticaret anlayışları yerini alacak."

Kaynak: AA