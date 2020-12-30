TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:28
TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin, AA'nın

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şahin, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Şahin, "haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", "yaşam" kategorsinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", "spor" kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafına oy kullandı.

Kaliteli fotoğraflardan oluşan bir seçki hazırladığı için Anadolu Ajansını tebrik eden Şahin, olayların fotoğraflarla çok güzel anlatıldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Acun Ilıcalı Gülben Ergen Burak Özçivit
Spor Ali Koç Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Erkek Sakarya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 11:28:56. #1.15#
title