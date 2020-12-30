TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şahin, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Şahin, "haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", "yaşam" kategorsinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", "spor" kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafına oy kullandı.

Kaliteli fotoğraflardan oluşan bir seçki hazırladığı için Anadolu Ajansını tebrik eden Şahin, olayların fotoğraflarla çok güzel anlatıldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman