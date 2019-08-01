TRAKYAKA'dan bölgeye 750 bin lira destek

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin bu yıl Mali Destek Programı kapsamında 15 milyon lira kaynağı bölgeye aktaracaklarını belirtti.

Şahin, yaptığı açıklamada, "2019 Yılı Teknik Destek Programları"nın sonuçları kapsamında kurumlara 750 bin lira destek sağlanacağını ve bununla birlikte kurumların kapasitelerinin genişletilmesinin ve eğitim eksikliklerinin giderilmesini hedeflendiğini ifade etti.

Mali Destek Programı çerçevesinde bölgeye 15 milyon lira destek verileceğine vurgu yapan Şahin, "Trakya Kalkınma Ajansı olarak bu yıl Mali Destek Programı kapsamında 15 milyon lira kaynağı bölgemize aktaracağız. İlan ettiğimiz teknik destek programı kapsamında da 750 bin lira destek vereceğiz. Program ile kurumlarımızın kapasite ve eğitim eksikliğinin giderilmesini amaçlıyoruz. Verilecek bu desteğin bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kurumsal kapasitenin artmasının kalkınmayı olumlu yönde etkileyeceğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Teknik Destek kapsamında mesleki eğitim faaliyetlerine 20 bin lira, kişisel gelişim eğitimleri için ise 15 bin lira destek verilecek. Program için tahsis edilen kaynak toplamı 750 bin liraya ulaşıyor. En fazla iki ay içerisinde hayata geçirilme şartıyla yararlanıcılar teknik destekten yararlanabilecek. Teknik Destek Programı'nın uygun başvuru sahipleri olarak yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler ve araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, iş geliştirme merkezleri, birlik ve kooperatifler ve yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler belirlendi."

Şahin, Teknik Destek başvurularının Teknik Destek Programı'nın ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alındığını ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendirildiğini ifade etti.

Kaynak: AA