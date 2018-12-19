Trakya'yı Kar Yağışı Vurdu; Okullar Tatil Edildi, Kazalar Oldu (5)

KEŞAN'DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı sonrası buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar yarın tatil edildi. Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Keşan ilçemizi etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı neticesinde taşıma yapılan yollarda buzlanma riski nedeniyle 20.12.2018 Perşembe günü taşıma yoluyla gelen öğrenciler için, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan Keşan'da kar yağışı etkisini kaybederken, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle ana arterlerde oluşan buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapılıyor.

Kaynak: DHA