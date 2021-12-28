Trakya ve Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

MUĞLA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla geneli ve Trakya için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Muğla genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşamdan sonra etkisini artırarak perşembe sabaha kadar kuvvetli şekilde sürmesi bekleniyor.

Trakya kesiminde devam eden sağanağın da yarın sabahtan itibaren etkisini artıracağı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde perşembe sabaha kadar kuvvetli şekilde süreceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

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