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Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a araç girişi başladı

Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a araç girişi başladı
AA / Hasan Hüseyin Kul - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente giriş kısıtlamasının kaldırıldığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente giriş kısıtlamasının kaldırıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Değerli İstanbullular. Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize giriş kısıtlaması kaldırılmıştır." paylaşımını yaptı.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri

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