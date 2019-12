Trakya Üniversitesinin "Bir öğrenci de sen okut" kampanyası kartopu gibi büyüyor

06.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:39

Trakya Üniversitesi tarafından her yıl yüzlerce öğrenciye burs imkanı sağlayan "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyası, hayırseverlerin ve gönüllülerin destekleriyle üniversite öğrencilerine can suyu olmaya devam ediyor.



Trakya Üniversitesi öncülüğünde başlatılan ve kentin dinamiklerini harekete geçirerek "eğitime destek" temasının seçkin bir örneği haline gelen kampanyadan, bugüne kadar toplam 813 öğrenci faydalanırken, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde ise 215 öğrenciye daha burs olanağı sağlandı.



Trakya Üniversitesi Vakfı çatısı altında hayata geçirildiği 2017 yılından itibaren hayırseverlerin ve gönüllülerin destekleriyle olgunlaşan "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyasına gösterilen ilgi de her yıl katlanarak büyüyor. Kurumsal ve bireysel anlamda birçok kuruluşun ve bağışçının da destek verdiği, kamuoyunda "örnek proje" olarak gösterilen ve yüzlerce öğrencinin öğrenim hayatına katkı sunan kampanya, "Öğrenci Dostu Şehir" olarak anılan Edirne'nin eğitim misyonuna da olumlu bir katkı sunmaya devam ediyor.



Hayata geçirildiği 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bin 470 başvuru arasından 193 öğrenciye desteğin sağlandığı kampanyadan, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bin 119 başvuru arasından 174 öğrenci, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bin 555 başvuru arasından 231 öğrenci, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ise 2 bin 108 başvuru arasından 215 öğrenci faydalandı. Projenin hayata geçirildiği 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren toplam 813 öğrenciye burs imkanının sağlandığı kampanya kapsamında, öğrencilere aylık 300'er TL maddi destek veriliyor.



Kampanyanın fikir önderi Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyasının Edirne'nin 8 bin 300 yıllık tarihine sığdırdığı şanlı geçmişindeki misafirperverliğin, yardımseverliğin ve eğitime verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti. Edirne'nin geçmişte birçok topluluğu bağrına basarak kucakladığını ve bunun en yakın örneklerinin Balkan Savaşı sonrası süreçten yakın tarihimize kadar yaşanan soydaş göçleri olduğunu kaydeden Rektör Tabakoğlu, "Tarihi boyunca her dinden, her dilden topluluğa kapısını açan, bu toplulukları şefkatle kucaklayarak bağrına basan Edirne, şanlı tarihini referans alarak aynı dayanışmayı bugün de sürdürüyor" dedi.



Trakya Üniversitesi'nin "Bir Öğrenci de Sen Okut" burs programına katkıda bulunmak isteyen gönüllüler için hesap numaraları: Türkiye İş Bankası Trakya Üniversitesi Şubesi Şube Kodu: 1301 Hesap No: 12099 IBAN No: TR19 0006 4000 0011 3010 0120 99, Türk Ekonomi Bankası Trakya Üniversitesi Şubesi Şube Kodu: 745 Hesap No: 5086 3474 IBAN No: TR78 0003 2000 0000 0050 8634 74, ING Bankası Edirne Şubesi Şube Kodu: 218 Hesap No: 25472253-MT-1 IBAN No: TR04 0009 9025 4722 5300 1000 01 - EDİRNE

Kaynak: İHA