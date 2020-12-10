Golf araçları erişebilirliğe ihtiyaç duyan çalışan ve öğrencilerin hizmetinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Golf araçları erişebilirliğe ihtiyaç duyan çalışan ve öğrencilerin hizmetinde

10.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:00
Golf araçları erişebilirliğe ihtiyaç duyan çalışan ve öğrencilerin hizmetinde

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini iyileştirme çalışmaları kapsamında 2008 yılında alımı yapılan fakat sonraki süreçte kullanılmadığı için hizmet dışı kalan iki adet golf aracı, üniversite çalışanlarının teknik desteği sonucu tek bir araç haline getirildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini iyileştirme çalışmaları kapsamında 2008 yılında alımı yapılan fakat sonraki süreçte kullanılmadığı için hizmet dışı kalan iki adet golf aracı, üniversite çalışanlarının teknik desteği sonucu tek bir araç haline getirildi.

Modernize edilen araç, erişilebilirlik ihtiyacı olan öğrenci ve çalışanların kullanımına açılırken, hizmetten kolayca yararlanabilmeleri için iletişim hattı da kuruldu.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, kurumun envanter kaydında olup kullanım dışı olan malzemeleri geri dönüşüm kapsamında yeniden kullanılabilir hale getirerek öğrenci ve çalışanların kullanımına sunuyor. Her malzemenin geri dönüştürülebileceği düşüncesiyle hareket eden Üniversite Yönetimi bu kapsamda, 2008 yılında kuruma kazandırılan iki adet sekizer kişilik golf aracını çalışabilir tek bir araç olarak birleştirerek erişilebilirlik ihtiyacı duyan çalışan ve öğrencilerinin kullanımına sundu.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki fakülte, birim ve tesisler arasında ring görevi üstlenecek araç, bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite bünyesindeki Ulaştırma Birimi'ne teslim edildi.

Aracın yenileme ve bakım organizasyonu kurum çalışanları tarafından yapıldı

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, kullanılmayan ve çalışamaz vaziyette olan iki adet golf aracını tek bir araç olarak birleştirdiklerini açıkladı. Araçların, üniversite çalışanları tarafından gerekli onarım ve bakımlarının yapılmasının ardından kullanılabilir hale getirildiğini ifade eden Öğr. Gör. İşçimen, "Kurumumuz bünyesinde görev yapan Bahçe, Peyzaj ve Temizlik ile Ulaştırma ekibi ortaklığında yürütülen çalışma sonucu ortaya yepyeni bir araç çıktı. Hizmet dışı kalan araçlarımızı, çalışanlarımızın bakım ve onarım çalışmaları sayesinde yeniden kullanılır hale getirdik, engelli ve erişilebilirlik ihtiyacı olan öğrenci ve çalışanlarımızın kullanımına sunduk" dedi.

Whatsapp iletişim hattı kuruldu

Erişilebilirlik ihtiyacının sorunsuz bir şekilde karşılanması için iletişim hattı kurulduğunu belirten Öğr. Gör. İşçimen, erişilebilirlik ihtiyacı duyan çalışan ve öğrencilerin birimler tarafından belirlenerek bu iletişim hattı üzerinden görevli isimlerle irtibat kurabileceğini sözlerine ekledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kayseri'de toplu ulaşım araçlarını kullanmaya çalışan pozitif ve temaslı 9 kişi HES koduyla tespit edildi
Kayseri'de toplu ulaşım araçlarını kullanmaya çalışan pozitif ve temaslı 9 kişi HES koduyla tespit edildi
Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için hizmet aracını hizmete soktu
Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için hizmet aracını hizmete soktu
Köpek barınağı devlet desteğine ihtiyaç duyuyor
Köpek barınağı devlet desteğine ihtiyaç duyuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Perihan Savaş Caner Cindoruk
Spor Neymar Sörloth Mbaye Diagne Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Golf araçları erişebilirliğe ihtiyaç duyan çalışan ve öğrencilerin hizmetinde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 13:00:50. #1.14#
title