Trakya Üniversitesinde "Kalite İç Değerlendirme Programı" Bilgilendirme Toplantısı

Trakya Üniversitesinde, eğitim ve yönetimde kalite çalışmaları kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Yönetmeliği'ne göre "Kurumsal İç Değerlendirme Raporu" hazırlanması konusunda, tüm akademik birimlerin dekan ve müdürleri; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu sekreterleri, daire başkanları, müdür ve koordinatörler ile çalışanların katılımıyla bilgi paylaşım toplantısı düzenlendi.

Trakya Üniversitesinin tüm birimlerinde nitelik ve kalitenin artırılması ve standartların yükseltilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tammam Sipahi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Yurtcan, Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mahmut Güler'in yanı sıra çok sayıda akademisyen, yönetici ve çalışan katıldı.

Trakya Üniversitesindeki iç değerlendirme sürecinin nasıl yürütüleceği, iç değerlendirme kriterleri ve birimler tarafından hazırlanacak iç değerlendirme raporlarının esasları ile rapor hazırlama süreçlerini içeren toplantıda, Prof. Dr. Mahmut Güler, "Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi" ve Dr. Öğr. Üyesi Sedef Zeyrekli Yaş, "İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması" konularında sunum gerçekleştirdi.

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve idari hizmetlerinin kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinden oluşan "Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği" kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin düzenlenen toplantıda, üniversite iç değerlendirme raporu hazırlanması konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu. Kamu İç Değerlendirme Raporları, Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu, Birim Gösterge Raporu gibi konulara değinilen toplantıda ayrıca, ilk kez 2016 yılında başlatılan kurum iç değerlendirme raporunun hazırlanması ve kurumsal dış değerlendirme sürecine ilişkin deneyimler aktarılırken, kalite çalışmalarından gelinen nokta anlatıldı.

Toplantıda, Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve Havsa Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Sedef Zeyrekli Yaş, "İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması" başlığıyla gerçekleştirdiği sunumunda, kamu iç değerlendirme raporları, birim iç değerlendirme raporu hazırlama kılavuzu, birim gösterge raporu ile önemli hususlarda bilgi verdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA