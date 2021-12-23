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Trakya Üniversitesinde "Edirnekari" konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesinde
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Edirnekari" konferansı düzenlendi.

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Edirnekari" konferansı düzenlendi.

TÜ Merkez Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Edirnekari sanatçısı Dr. Mehtap Cömert katıldı.

Dr. Cömert, Edirnekari sanatının adını, doğduğu şehir Edirne'den aldığını söyledi.

Edirnekarinin 17 ve 18'inci yüzyıllarda kentte yaygın olarak yapıldığını ve ailelerin geçim kaynaklarından olduğunu belirten Cömert, Edirnekari motiflerinin çeyiz sandıkları, dolap kapakları, ahşap pencere kapakları ve benzeri ahşap malzemelerin üzerine işlendiğini ifade etti.

TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nurettin Çetin de Edirnekarinin kente özgü önemli bir sanat dalı olduğunu dile getirdi.

Trakya Üniversitesinde Edirnekari konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesinde Edirnekari konferansı düzenlendi

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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