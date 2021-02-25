Trakya Üniversitesinde "Dünden Bugüne Edirne Saray" konulu konferans düzenlendi
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Trakya Üniversitesinde "Dünden Bugüne Edirne Saray" konulu konferans düzenlendi

25.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:10
Trakya Üniversitesinde

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Edirne Konuşmaları" programı kapsamında "Dünden Bugüne Edirne Saray" konulu konferans çevrim içi gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Edirne Konuşmaları" programı kapsamında "Dünden Bugüne Edirne Saray" konulu konferans çevrim içi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, konferanslardaki amaçlarının bir tarih, kültür, sanat ve edebiyat şehri olan Edirne'ye dikkatleri çekmek olduğunu belirtti.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, Edirne Sarayı'nın inşa sürecinden bahsederek saray hakkında bilgiler verdi.

Edirne Sarayı'nın yıkılma, yeniden inşa ve nihai olarak tümden yok edilme süreçlerini görsellerle katılımcılara aktaran Kurtişoğlu, Edirne Sarayı'nın iç yapısı, avlusu, eklentileri ve çehresi gibi yapı ve unsurlarını benzer görseller eşliğinde dinleyicilerin dikkatine sundu.

Kurtişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının bir projesi olarak başladıkları kazıları büyük bir titizlik ve dikkatle sürdürdüklerini belirterek, kaybolan tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konferans, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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