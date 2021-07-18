Trakya Üniversitesinde "Doğu Trakya'da 7 Antik Liman" başlıklı çevrim içi konferans düzenlendi
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Trakya Üniversitesinde "Doğu Trakya'da 7 Antik Liman" başlıklı çevrim içi konferans düzenlendi

Trakya Üniversitesinde 'Doğu Trakya'da 7 Antik Liman' başlıklı çevrim içi konferans düzenlendi
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünce "Doğu Trakya'da 7 Antik Liman" başlıklı çevrim içi konferans düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünce "Doğu Trakya'da 7 Antik Liman" başlıklı çevrim içi konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre "Trakya'da Arkeoloji" konferans dizisinin üçüncüsüne Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Hakan Öniz konuk oldu.

Moderatörlüğünü Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yaptığı konferansta Doç. Dr. Hakan Öniz, "İstanbul Tarih Öncesi Yüzey Araştırmaları Projesi" kapsamında 2008 yılından beri Doğu Trakya'nın limanlarında inceleme yapıldığını belirtti.

Bu incelemelerde bölgedeki bazı antik limanlar hakkında önemli bilgilere ulaşıldığını aktaran Öniz, şunları kaydetti:

"Bu limanların Silivri kıyılarında Selimpaşa Höyük, Büyükçekmece Gölü içinde Athyra ve Episkopeia, Beylikdüzü kıyılarında Angurina, Küçükçekmece Gölü'nde Bathonea, Sarıyer kıyılarında Mourumolos/Hieron ile Arnavutköy Philea limanları oldukları düşünülmektedir. Aletli dalış izinlerine bağlı olarak, bu limanlarda daha kapsamlı incelemeler yapılabilecektir."

Trakya Üniversitesinde 'Doğu Trakya'da 7 Antik Liman' başlıklı çevrim içi konferans düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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