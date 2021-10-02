Trakya Üniversitesinde doğa ve sanat eğitimi düzenlendi

Trakya Üniversitesince "TÜBİTAK 2237-A Fen, Güzel Sanatlar ve Eğitim Alanı Lisans Öğrencilerine Yönelik Doğa ve Sanat Eğitimi" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ev sahipliğinde ve Prof. Dr. Utku Güner'in yürütücülüğünde düzenlenen eğitim çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Türkiye'nin her yerinden başvuruların kabul edildiği etkinlikte, fen, güzel sanatlar ve eğitim fakülteleri olmak üzere 24 üniversiteden 45 katılımcı yer aldı.

Etkinliğe, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinin yanı sıra, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Mersin Üniversitesi öğretim üyeleri de katıldı.

Etkinliğin yerel düzenleme kurulunda İstanbul Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu Müdürü Mustafa Elibol ve Aslıhan Dikmen görev aldı.

TÜBİTAK 2237-A kapsamında gerçekleştirilen projede, katılımcılara, alanında uzman kadro tarafından "doğa ve sanat" konulu dersler verildi.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Utku Güner, doğayı bilim ve sanat olmadan doğru anlamanın ve yorumlamanın mümkün olmadığını belirterek, eğitimde katılımcıların doğa ve sanat ilişkisini farklı yönleriyle öğrendiğini ifade etti.