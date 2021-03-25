Trakya Üniversitesinde biriktirilen 3 ton 640 kilo kağıt atık geri dönüşüme kazandırıldı
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Trakya Üniversitesinde biriktirilen 3 ton 640 kilo kağıt atık geri dönüşüme kazandırıldı

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Trakya Üniversitesinde biriktirilen 3 ton 640 kilo kağıt atık geri dönüşüme kazandırıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Teknik Masura Kağıt Konik Fabrikası arasındaki iş birliği kapsamında, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Havsa Meslek Yüksekokulunda biriktirilen 3 ton 640 kilo kağıt atık, geri dönüşüme kazandırıldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Teknik Masura Kağıt Konik Fabrikası arasındaki iş birliği kapsamında, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Havsa Meslek Yüksekokulunda biriktirilen 3 ton 640 kilo kağıt atık, geri dönüşüme kazandırıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü'ne layık görülen Sıfır Atık Projesi'nin, üniversite birim ve alanlarında hayata geçirildiği belirtildi.

Bu kapsamda israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla Teknik Masura Kağıt Konik Fabrikası ile iş birliği yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu iş birliği ile Trakya Üniversitesinde biriktirilen kağıt atıkların geri dönüştürülerek tekrar üretime kazandırılması amaçlanıyor. Hem kağıt atıkların çöpe gitmesi engellenecek hem de 'Bir Öğrenci de Sen Okut' kampanyasında öğrencilerin desteklenmesi sağlanacak. Bu kapsamda ilk olarak Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Havsa Meslek Yüksekokulunda biriktirilmiş 3 ton 640 kilo kağıt atık geri dönüşüme kazandırıldı."

Üniversitenin, tüm birimleriyle "Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi'ni" alma yolunda önemli adımlar attığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Projesi kapsamında Entegre Çevre Bilgi Sistemi'ne kayıtlarını yaparak eğitimlerini tamamlayan, birim sorumlularını belirleyen ve geri dönüşüm atıklarını kaynağında ayrı halde biriktirerek lisanslı firmalara teslim eden Eczacılık, Edebiyat, Fen, İlahiyat ve Sağlık Bilimleri fakülteleri, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Arda, Edirne Sosyal Bilimler ile Havsa meslek yüksek okulları, Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandılar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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