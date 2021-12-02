Trakya Üniversitesinde "Batı Trakya Gecesi" düzenlendi - Haberler
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Trakya Üniversitesinde "Batı Trakya Gecesi" düzenlendi

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Trakya Üniversitesinde

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Batı Trakyalı öğrenciler tarafından hazırlanan Batı Trakya Gecesi düzenlendi.

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) Batı Trakyalı öğrenciler tarafından hazırlanan Batı Trakya Gecesi düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Batı Trakya'dan gelen çok sayıda öğrencinin Trakya Üniversitesinde eğitim gördüğünü söyledi.

TÜ'de 1150 civarında Batı Trakyalı öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Tabakoğlu, "831'ini de mezun etmişiz. Bu bizim için gerçekten gurur verici bir durum. Burada sadece Batı Trakyalı öğrenciler değil Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Romanya ve 84 ülkeden gelen kardeşlerinizle bir araya geliyorsunuz. Anavatanın evlatlarıyla bir araya geliyorsunuz." diye konuştu.

Tabakoğlu, her zaman Batı Trakyalı öğrencilerin, Batı Trakya'nın yanında olduklarını ve beraberliğin devam edeceğini kaydetti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da yaklaşık 6 bin uluslararası öğrencinin Trakya Üniversitesinde eğitim gördüğünü, hedefin 2023'te 10 bin uluslararası öğrenci olduğunu vurguladı.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Balkanlarda köklü bir Türk varlığının olduğunu dile getirdi.

Maruz kaldıkları dini, siyasi, kültürel baskılara rağmen Batı Trakya'da Türkçe konuşan toplumun kültürel değerlerinden vazgeçmediğini anlatan Aşılığoğlu, "Batı Trakya Türklüğünün sorunları hepimizin sorunudur." dedi.

Etkinliğe, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, akademisyenler ve Batı Trakyalı öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından Batı Trakyalı Öğrenciler Birliği üyesi öğrenciler sunum gerçekleştirdi ve Dr. Sadık Ahmet Marşı'nı okudu.

Gecede, Devlet Konservatuvarı Öğrencileri Müzik Grubu ve Batı Trakyalı Öğrenciler Müzik Grubu konser verdi.

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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