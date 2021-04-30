Trakya Üniversitesince çevrim içi düzenlenen konferansta Balkanlar'da yaşanan göçler konuşuldu
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Trakya Üniversitesince çevrim içi düzenlenen konferansta Balkanlar'da yaşanan göçler konuşuldu

Trakya Üniversitesince çevrim içi düzenlenen konferansta Balkanlar'da yaşanan göçler konuşuldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Araştırmacı-yazar Yıldırım Ağanoğlu, Balkanlar'dan Anadolu'ya yaşanan göçün Avrupa tarihindeki en büyük felaketlerden biri olduğunu belirterek, Balkan Savaşları'ndaki göç sırasında 632 bin Müslümanın hayatını kaybettiğini bildirdiAğanaoğlu, Trakya Üniversitesince çevrim içi düzenlenen...

Araştırmacı-yazar Yıldırım Ağanoğlu, Balkanlar'dan Anadolu'ya yaşanan göçün Avrupa tarihindeki en büyük felaketlerden biri olduğunu belirterek, Balkan Savaşları'ndaki göç sırasında 632 bin Müslümanın hayatını kaybettiğini bildirdi

Ağanaoğlu, Trakya Üniversitesince çevrim içi düzenlenen "Osmanlı'dan Cumhuriyete Balkanların Makus Talihi: Göç" başlıklı konferansta, göç olayının büyük bir insanlık dramı olduğunu söyledi.

Tarihi olaylar neticesinde milletlerin zorla yer değiştirmelerinin, insanların hafızalarından kolay silinmediğini ve çeşitli olumsuz izler bıraktığını belirten Ağanoğlu, "Bu dönemde Balkanlar'dan ve Rumeli'den Anadolu'ya yönelik göçler Avrupa tarihindeki son 300 yılda yaşanan en büyük felaketlerden biri olarak görülüyor ve bu yönüyle hafızalarda hep canlı kalıyor." dedi.

Balkanlar'dan göçün 300 yıl önce başladığını anlatan Ağanoğlu, şunları kaydetti:

"1800'lü yıllarda yavaş yavaş ama sürekli seyreden göç akımı Mora'daki 1821 Yunan ayaklanmasıyla sistematik bir etnik soykırıma dönüştü. Bu ayaklanma neticesinde Mora'da yaşayan en az 25 bin Müslüman kıyımdan geçirildi ve bundan sonra Müslüman Türklere uygulanacak mezalimde bir sistematik metot teşkil etti. Diğerleri Yunanlardan gördükleri bu mezalimi, süpürme hareketini ve insanları temizlemeyi uyguladılar. Sırplar, Bulgarlar ve Ruslar bu uygulamalara devam ettiler."

Ağanoğlu, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda da 1 milyon 250 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını, bu dönemde Bulgar çetelerinin kasaba ve köylerde katliamlar yaptığını ifade etti.

Balkan Savaşları nedeniyle yaşanan göçlerde yüzbinlerce Müslümanın katliamlara maruz kaldığını anlatan Ağanoğlu, şöyle konuştu:

"Balkan Savaşları öncesi Osmanlı Rumeli'sinde yapılan nüfus sayımlarında 2 milyon 315 bin Müslüman yaşıyordu. Savaş neticesinde 632 bin Müslümanın göç yollarında hastalık nedeniyle ve katliamlarla öldürüldüğünü görüyoruz. Bu savaşta daha az muhacir ülkemize ulaşıyor. Çünkü Bulgaristan, Çatalca önlerine kadar geldiği için çok sayıda göçmen gelemiyor. Balkan Harbi sonrası yaklaşık 400 bin muhacirin Anadolu'ya iskan edildiğini söyleyebiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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