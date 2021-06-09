Trakya Üniversitesince Balkanlar'da yaşayan aday öğrencilere yönelik tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
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Trakya Üniversitesince Balkanlar'da yaşayan aday öğrencilere yönelik tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesince Balkanlar'da yaşayan aday öğrencilere yönelik tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesince (TÜ) Balkanlar'daki aday öğrencilere yönelik tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesince (TÜ) Balkanlar'daki aday öğrencilere yönelik tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Balkanlar'daki aday öğrencilere yönelik düzenlenen çevrim içi toplantıda, TÜ'de okumanın bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Uluslararası öğrencilerin gönüllerdeki yerinin ayrı olduğunu aktaran Tabakoğlu, "Onları evladımız, kardeşimiz biliriz. Dertleri, bizim dertlerimizdir. Her koşulda yanınızdayız. " dedi.

TÜ ve Edirne'nin uluslararası öğrenci memnuniyeti açısından yapılan anketlerde Türkiye'de ilk 5'te yer aldığını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Evinizdeymiş gibi rahat hissedeceğiniz bir üniversite. Güçlü akademik kadrosu ve alt yapısıyla geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız sizleri. Emin olun pek çok akrabanızı ve mahalleden arkadaşınızı bulacaksınız burada. Onlar size Edirne'de, TÜ'de okumanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyecektir. 'Ben Trakya Üniversitesinde okumak istiyorum.' diyen tüm evlatlarımıza, hayallerinin gerçekleşmesi konusunda yardımcı olacağız.

Eğitim ve yardım sevdalısı dostlarımız ve çalışma arkadaşlarımla her türlü sorununuzda yanınızda olmaya ve size destek olmaya çalışacağız. Salgın dönemi de artık bitiyor. Yüz yüze eğitimlerin başladığı günlerde sizleri aramızda görmek istiyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

TÜ Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da güzel bir çalışma ekibinin olduğunu ve 5 bin civarında uluslararası öğrencinin TÜ'de eğitim gördüğünü belirterek, "Trakya Üniversite olarak 2 bin 500 kontenjanla en çok kontenjanı Batı Trakya'ya ayıyoruz. Ben okumak istiyorum diyen hiçbir öğrenciyi dışarda bırakmıyoruz. Yeter ki 'Trakya Üniversitesi'nde okumak istiyorum' deyin." ifadelerini kullandı.

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Türker Tüküç'ün moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, TÜYOMDER Başkanı Dr. Selçuk Yazar, Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Aynur Tüsgil ve Erasmus Ofisi'nden Öğr. Gör. Özay Ak katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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