Trakya Üniversitesi ve Keşan Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Haberler
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Trakya Üniversitesi ve Keşan Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Trakya Üniversitesi ve Keşan Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Trakya Üniversitesi ile Keşan Belediyesi arasında "Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sportif İş Birliği Protokolü" imzalandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi ile Keşan Belediyesi arasında "Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sportif İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol ile her iki kurum birçok alanda ortak organizasyonlar düzenleyecek ve sosyal alanlardan iki kurum çalışanları indirimli olarak faydalanabilecek.

Kurumlar arasındaki iş birliğinin artırılması ve desteklenmesine katkı sunması beklenen protokol, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu arasında imzalandı.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, protokol kapsamında Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret ederek iki kurum arasında yapılması planlanan iş birliği konularına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İşçimen, protokol kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projelerin iki kurum arasında yapılacak teknik, akademik ve bilimsel destekle daha üst seviyeye çıkarılacağını belirtti.

Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin üç önemli okulunun Keşan'da olduğuna dikkat çekti.

Protokolün iki kuruma da katkı sağlayacağını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımız, hocalarımız ve öğrencilerimizin Keşan Belediyesinin sahip olduğu imkanlardan faydalanmasını, sosyal donatı alanlarını kullanması ve iki kurum arasındaki iş birliğini güçlendirmesi açısından bu protokolü çok değerli buluyorum. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesini sağlayan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Öğretim Görevlisi Burak İşçimen'e gönülden teşekkür ederim."

Helvacıoğlu da Trakya Üniversitesi ile yakın ilişkiler kurmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trakya Üniversitesi ve Keşan Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Haberler
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