Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi "Türk Genom" projesinde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi "Türk Genom" projesinde

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, bireysel ve dönüşümsel tıp alanında önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
28.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:25

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, bireysel ve dönüşümsel tıp alanında önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) "Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İş Birliği" çağrısı kapsamında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı'nın yapmış olduğu proje başvurusu kabul edildi. Bugüne kadar yaklaşık 100 kişinin genomunun dizilendiği Türk Genom Projesi'nde Trakya Üniversitesi de yer alacak. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Gürkan liderliğinde ana bilim dalı öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yalçıntepe, Dr. Öğr. Üyesi Selma Demir, Dr. Öğr. Üyesi Emine İkbal Atlı, Öğr. Gör. Engin Atlı ile doktora öğrencileri Damla Eker ve Çisem Akurut'un yer aldığı proje ile toplumda nadir görülen genetik hastalıkların belirlenmesi hedefleniyor. TÜSEB tarafından Türkiye'nin gen haritasını çıkarmaya yönelik gerçekleştirilen projede Trakya Üniversitesinin de katkılarıyla nadir genetik hastalıkların Türk toplumunda görülme sıklıkları belirlenmiş olacak.

Türk tıp tarihinde önemli bir dönüm noktası olan gen haritası çalışmasında yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Gürkan, "TÜSEB bünyesinde tarihi bir adım olarak niteleyebileceğimiz bir projenin içerisinde yer almak hem şahsım hem proje ekibimiz hem de üniversitem adına büyük bir gurur kaynağı. Proje tamamlandığında yaklaşık 1000 kişinin genomu dizinlenmiş olacak. Tıp teknolojisinin ve sağlık hizmetlerinin gelişmesinde önemli rol oynayacak bu projede, Trakya Üniversitesi adına bizler de toplumda nadir görülen hastalıkların görülme sıklıklarına dair altın niteliğinde bilgilere ulaşacağız. Bu proje, Türk tıbbı adına dönüm noktalarından birisi olma niteliğini taşıyor" dedi.

Üniversitelerin bilimsel bilginin üretildiği ve toplumun faydasına sunulduğu merkezler olduğunu ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, Trakya Üniversitesinin bu önemli projenin paydaşlarından biri olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Üniversite yönetiminin bilimsel bilgi üretmek noktasında tüm çalışmaları koşulsuz desteklediğini ifade eden Rektör Tabakoğlu, "Tüm akademik birimlerimiz ve değerli hocalarımızla ülkemize ve bölgemize önemli değerler üretmek için çalışıyoruz. Doç. Dr. Hakan Gürkan hocamızın liderliğinde Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalımızın değerli hocaları ve öğrencilerimiz, tarihi bir projede kilit rol oynayacak. TÜSEB'in başlatmış olduğu Türk Genom Haritası çalışmalarına hocalarımız, nadir görülen hastalıkların gen haritalarının çıkarılması ile destek verecek. Çalışmalar tamamlandığında inanıyorum ki Türk tıbbı büyük bir gelişim göstererek, dünyada bu konuda söz sahibi ülkelerden biri olacak. Böylesi önemli bir projeye imza attıkları için Doç. Dr. Hakan Gürkan hocama ve değerli ekip arkadaşlarına şahsım ve kurumum adına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi Haber
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seren Serengil Yeliz Yeşilmen Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Ergin Ataman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Adana Kadın Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi "Türk Genom" projesinde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 12:25:50. #1.14#
title