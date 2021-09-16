Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 100 üzerinden 95,13 kalite puanı - Haberler
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 100 üzerinden 95,13 kalite puanı

AA / Salih Baran - Haberler | Güncel
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 100 üzerinden 95,13 kalite puanı

Trakya Bölgesi'nin yanı sıra Balkan coğrafyasına da hizmet veren Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinde aldığı puanı, 5 yılda 3 kata yakın artırarak 100 üzerinden 95,13'e çıkardı.

Trakya Bölgesi'nin yanı sıra Balkan coğrafyasına da hizmet veren Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesinde aldığı puanı, 5 yılda 3 kata yakın artırarak 100 üzerinden 95,13'e çıkardı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastane SKS değerlendirmesine tabi tutuldu.

Tıbbi tanı ve tedavi hizmetleri kapsamında daha önce uluslararası kalite yönetim sistemi ISO 9001: 2015 Kalite Belgesi alan Hastane Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Daire Başkanlığı tarafından belirlenen 29 bölüm, 151 standart ve 546 kalite değerlendirmesinden geçti.

Değerlendirmede hastaneye 100 üzerinden 95,13 puan verildi.

Değerlendirme sonucu 2016 yılından beri toplam kalite ve akreditasyon süreçlerinde adımlar atan üniversite, sağlıkta kalite değerlendirmeleri sürecinde almış olduğu puan ile Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazandı.

-"Başarı ekip ruhuyla kazanıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu amaçlarının kente ve bölgeye verilen hizmetin kalitesini en üst düzeye çıkarmak olduğunu ifade etti.

Uzun ve yoğun çalışmalar sonucu elde edilen başarıdan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmaların ne denli önemli ve yerinde olduğunu bu değerlendirme ile bir kez daha görmüş olduk. Tabi bu değerlendirmeler, hasta ve çalışan memnuniyetine verdiğimiz önemin de bir göstergesi. Göreve başladığımız 2016 yılında yapılan ilk değerlendirmede aldığımız 33,78 puanı, kısa sürede hayata geçirdiğimiz kalite stratejisi çerçevesinde 2017 yılında 80,35'e yükselttik. Hastanemiz, yükselişini sonraki yıllarda da istikrarlı bir şekilde devam ettirdi. Bugün gelinen noktada da bu stratejimizin meyvelerini topluyoruz. Son değerlendirme sonucunda almış olduğumuz 95,13 puan ile güzel bir başarıya imza attık."

Başarıyı ekip ruhuyla kazandıklarının atlını çizen Tabakoğlu, "Bu başarıda, kurumda yerleşen kalite kültürünün yanı sıra güçlü bir ekip ruhunun da büyük önemi var. Hastanemizdeki sağlık hizmetlerini kalite standartları çerçevesinde özenle sunan kalite çalışanlarımıza, birim sorumlularımıza ve elde ettiğimiz kaliteye ulaşmada emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hastane Kalite Birimi Sorumlusu ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Erbaş, değerlendirmede alınan puan yüksekliğinin sağlık hizmetleri alanındaki kalite ve standartlarımızın ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğini belirtti.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş da hem hasta hem çalışan memnuniyeti açısından sunulan hizmetteki kalite çabasının karşılığını görmenin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 100 üzerinden 95,13 kalite puanı - Haberler
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