Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev değişimi

09.09.2019 12:16

Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Müdürlüğü görevine, Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Aktaş atandı.



3 Ekim 2016'dan bu yana TÜTAGEM Müdürlüğü'nü yürüten Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Tozkır, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Şaban Aktaş'a devretti.



TÜTAGEM'de gerçekleştirilen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Meşe, TÜTAGEM Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Bağcı ve Dr. Öğr. Üyesi Gühergül Uluçam'ın yanı sıra akademik ve idari çalışanlar katıldı.



Türk ve yabancı üniversiteler başta olmak üzere, kamu ve özel sektörde, farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlere analiz ve Ar-Ge hizmeti sunan, talep edilen tüm analizleri "en yüksek doğruluk ve en kısa zaman" prensibiyle gerçekleştirmeyi görev edinen, uluslararası akreditasyona sahip TÜTAGEM'in devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bölgemizde Ar-Ge ve inovasyon kültürünün güçlendirilmesi konusunda önemli bir rol üstlenen TÜTAGEM'in eski Müdürü Doç. Dr. Hilmi Tozkır ve merkez çalışanlarına, bugüne kadar hayata geçirdikleri çalışmalar için teşekkür ederek, merkezin yeni müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş'a başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, görev değişimlerinin aynı zamanda bayrak ve hizmet yarışının bir parçası olduğunu, bundan sonra merkezi daha da yukarıya taşıma, bilim ve teknolojide yeni başarılara imza atma sırasının Prof. Dr. Şaban Aktaş'ta olduğunu söyledi.



TÜTAGEM'in çok yönlü bir birim, bilim ve teknolojinin vazgeçilmez bir merkezi olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Ar-Ge odaklı projeler geliştiren, üniversiteler başta olmak üzere pek çok kamu kurum ve kuruluşu ile sanayi şirketleri için analizler üreten TÜTAGEM, üniversitemizin göz bebeği merkezlerinden biri. Bugün TÜTAGEM, yapılan analizlerin doğruluk ve güvenilirliğinde, dünyadaki en üst kalite standardı olan uluslararası akreditasyona sahip bir merkez. Bilim ve Ar-Ge politikaları ile sanayiyi aynı düzlemde buluşturan ve stratejik ortaklıklar geliştiren bir vizyonla hareket eden TÜTAGEM'deki bayrak değişiminin hayırlı olmasını diliyorum. Bundan böyle değerli Hocamız Prof. Dr. Şaban Aktaş'ın liderliğinde çalışmalarını sürdürecek olan TÜTAGEM, 'Bilgi ve Teknoloji Üreten Üniversite' misyonumuzla, kurumlarla çözüm ortağı olmaya, bölgemizde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç ve sorunlarına en doğru cevapları vermeye, kapılarını bilim ve araştırma dünyasına sonuna kadar açmaya devam edecek" dedi.



Üstlendiği görevden büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğunu ifade eden TÜTAGEM Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkür ederek, kurum başarısı ve sürekliliği için Üniversitenin tüm birim ve çalışanlarıyla uyum içinde olmaya devam edeceklerini, özel sektör ve kamudaki paydaşlarla ilişkileri daha da güçlendirerek, üniversitenin bilgi birikimini çok daha geniş bir kitleye aktarmak için çalışacaklarını ifade etti.



Prof. Dr. Şaban Aktaş Kimdir?



Prof. Dr. Şaban Aktaş, 27 Mart 1968 yılında Edirne'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Edirne'de tamamladı. 1989 yılında Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde lisans eğitiminden mezun oldu. 1992 yılında Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans, 1998 yılında doktora eğitimini tamamladı. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesinde 1999-2011 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. unvanıyla görev yapan Aktaş, 2011'de Doçent, 2016 yılında Profesör oldu. SCI ve SCI-Expanded kapsamında 30'un üzerinde uluslararası makalesi bulunan Aktaş, 2005-2019 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi'nde, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Dekan Yardımcılığı ve müdür yardımcılıkları gibi farklı görevlerde bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA