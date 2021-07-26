Trakya Üniversitesi, "Study in Turkey 2021" sanal fuarında 6 dilde tanıtılacak
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Trakya Üniversitesi, "Study in Turkey 2021" sanal fuarında 6 dilde tanıtılacak

Trakya Üniversitesi, 'Study in Turkey 2021' sanal fuarında 6 dilde tanıtılacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi, YÖK tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek "Study in Turkey 2021"de tanıtılacak.

Trakya Üniversitesi, YÖK tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek "Study in Turkey 2021"de tanıtılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 27-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek sanal fuarda, Türkiye'den 200'den fazla üniversite, uluslararası öğrenci adaylarına tanıtılacak.

Trakya Üniversitesi fuarda Türkçe, İngilizce, Arnavutça, Sırpça, Bulgarca ve Rusça olmak üzere 6 farklı dilde temsil edilecek.

Öğrenciler, fuar süresince geçekleştirilecek interaktif sunumlarla tercih etmek istedikleri fakülte ve yüksekokullar hakkında ayrıntılı bilgi alabilecek.

Yurt dışından gelen öğrenci sayısı her geçen yıl artan Trakya Üniversitesi, 4 bini Balkan ülkelerinden olmak üzere, toplamda 64 farklı ülkeden 5 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Trakya Üniversitesi, 2023 yılında uluslararası öğrenci sayısını 10 bine çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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