Trakya Üniversitesi Simurg Roket Takımı Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

TEKNOFEST'te 8'inci olan Trakya Üniversitesi Simurg Roket Takımı, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Tuz Gölü'nde gerçekleşen finalde orta irtifa kategorisinde 8'inci olma başarısını gösteren Simurg Roket Takımı mutluluklarını paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, TÜ'nün bilim ve Ar-Ge çalışmalarına önem verdiğini belirtti.

Simurg Roket Takımı'nın göstermiş olduğu başarı ile gurur duyduklarını aktaran Tabakoğlu, "Öğrencilerimiz, uzun uğraşlar ve büyük emekler sonucunda bu başarıyı elde ettiler. Kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum ve inanıyorum ki seneye daha büyük başarılara imza atacaklar. Bu başarı Trakya Üniversitesinin bilim ve Ar-Ge çalışmaları için uygun bir eğitim ortamı olduğunun önemli bir göstergesidir. Ülkemizin yerli ve milli teknoloji adımlarına gelecekte önemli katkılar sunacak bu gençlerimiz, Üniversitemizi de başarı ile temsil edecekler." ifadelerini kullandı.

Takımın akademik danışmanı İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü de gelecek yılki yarışma için iddialı olduklarını belirtti.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. öğretim üyesi Hayati Arda, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. öğretim üyesi Barış Özkapı da bulundu.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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