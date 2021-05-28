Trakya Üniversitesi Roket Takımı TEKNOFEST'e hazır
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Trakya Üniversitesi Roket Takımı TEKNOFEST'e hazır

Trakya Üniversitesi Roket Takımı TEKNOFEST'e hazır
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin, İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aydın Güllü danışmanlığında TEKNOFEST için hazırladıkları roket tasarımının, ilk değerlendirme sürecinden başarıyla geçtiği bildirildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin, İpsala Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aydın Güllü danışmanlığında TEKNOFEST için hazırladıkları roket tasarımının, ilk değerlendirme sürecinden başarıyla geçtiği bildirildi.

TÜ'den yapılan açıklamada, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, festivalde yarışacak olan roketlerin ön eleme süreçleri tamamlandığı aktarıldı.

Öğrencilerin uzay teknolojileri ve roket bilimi alanlarına olan ilgilerini artırmak ve bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek üzere TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışmasına rekor sayıda başvuru gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl 4. kez öğrencileri ağırlayacak olan yarışmaya bu yıl 544 takım başvururken, tamamı TÜ öğrencilerinden oluşan Simurg Roket Takımı, yarışmaya orta irtifa kategorisinde katılan adaylar arasında yer aldı. Yarışma kapsamında takımların, Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR), Atış Hazırlık Raporu (AHR) olmak üzere 3 farklı rapor hazırlamaları gerekirken, Simurg Roket Takımı, ÖTR değerlendirme sonuçlarına göre ön elemeyi başarılı bir şekilde geçti. Simurg Roket Takımı elde ettiği sonuçla, 'Kritik Tasarım Raporu' veya 'KTR' olarak bilinen zorlu aşamaya geçme şansı elde etti. Maddi destek almaya hak kazanan takımlar ise KTR sonuçlarına göre belirlenecek.

T3 Vakfı çatısı altında, Roketsan ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) yürütücülüğünde gerçekleştirilen Roket Yarışması, 1-12 Eylül'de Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek. Dereceye giren takımlar ise 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST'te duyurulacak."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen yarışmaya hazırlanan Simurg Roket Takımı'nda, TÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri Yunus Emre Duran (Takım Lideri), Mehmet Ali Demir (Aviyonik Sistemler), Yusuf Güdücü (Kurtarma Sistemleri), Mert Tosun (Genel Tasarım ve Analiz), Burak Kırbaşoğlu (Genel Tasarım ve Analiz), Enes Çetin (Yapısal Balistik) ve Bengisu Şen'in (Elektronik Tasarım) yer aldığı kaydedildi.

Trakya Üniversitesi Roket Takımı TEKNOFEST'e hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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