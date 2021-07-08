Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, Batı Trakyalı her 5 gençten 4'ünün Trakya Üniversitesi'ni tercih ettiğini belirtti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Batı Trakyalı her 5 gençten 4'ü Trakya Üniversitesi'ni tercih etmekte, burada eğitim almakta.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Batı Trakyalı her 5 gençten 4'ü Trakya Üniversitesi'ni tercih etmekte, burada eğitim almakta." dedi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan, Rektör Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, birliğin faaliyetleri, iş birlikleri, uluslararası öğrenci başvuruları ve Batı Trakyalı öğrencilerin eğitimleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Tabakoğlu, Batı Trakyalı Türk gençlerinin eğitim için Trakya Üniversitesi'ni tercih ettiğini belirtti.

Batı Trakya ve Trakya Üniversitesi arasındaki sevgi bağlarının karşılıklı olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Batı Trakyalı her 5 gençten 4'ü Trakya Üniversitesi'ni tercih etmekte, burada eğitim almakta. Aynı şekilde üniversitemizdeki uluslararası öğrencilerin çoğunluğunu Batı Trakyalı soydaşlarımız oluşturuyor. Edirne'de, Trakya Üniversitesinde eğitim görmek isteyen tüm gençlerimize kapılarımız sonuna kadar açık. Onları burada, Üniversitemizde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Onların her sorunları ile yakından ilgileniyoruz, hayatlarını kolaylaştırarak sadece eğitimlerine odaklanmalarını istiyoruz. Sadece lisans değil lisansüstü düzeyde de Batı Trakyalı kardeşlerimize eğitim vermekteyiz. Aynı zamanda yönetim ve eğitimde de bizlere büyük değerler katan Batı Trakyalı hocalarımız ve çalışma arkadaşlarımız var."

Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan ise Trakya Üniversitesi'nin binlerce Batı Trakyalı Türk gencine kapılarını açtığını ve burada okuyan öğrencilerin aldıkları eğitimden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ziyarette Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Birlik Eğitim Danışmanı Cahit Halil de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar