Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu: "Anadolu toprakları Yunus Emre gibi bir değeri dünyaya sunmuştur"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Soysal Bilimler Enstitüsü ve Edebiyat Fakültesince çevrim içi düzenlenen Yunus Emre ve Türkçemiz Bilgi Şöleni başladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Soysal Bilimler Enstitüsü ve Edebiyat Fakültesince çevrim içi düzenlenen Yunus Emre ve Türkçemiz Bilgi Şöleni başladı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, yeni yurt arayışıyla Anadolu'ya gelen Türklerin, Moğol istilaları ve Haçlı Seferleri başta olmak üzere pek çok nedenden dolayı büyük bir kargaşa, karmaşa ve otorite boşluğu içinde yaşadığını söyledi.

Bu kargaşa ortamında Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi gönül insanlarının topluma moral verip hedef ve istikamet gösterdiğini belirten Tabakoğlu, Alperenler ve mutasavvıfların önce gönülleri fethettiğini, sonra da büyük fetihler gerçekleştirerek imparatorluklar kurduğunu dile getirdi.

Yunus Emre'nin, Anadolu için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, "Bu bereketli Anadolu toprakları Yunus Emre gibi bir değeri bütün dünyaya sunmuştur. Yunus Emre ki dilimizin hazinedarı ve hamurumuzun mayalarındandır. Anadolu coğrafyasının kadim medeniyetimizle inşa sürecinin baş mimarlarından olmuştur. Şair ve mutasavvıf kişiliğini yanı sıra fikri zenginliğiyle her yüzyılda yolumuza rehber ve ışık olmuştur." dedi.

Tabakoğlu, Türkçe aşığı Yunus Emre'nin, Farsça ve Arapçanın yaygın kullanıldığı, Türkçenin sadece avam dili olma sürecine girdiği bir dönemde, hala edebi kıymetini koruyan ve esrarlı kapılar aralayan, şekil ve muhteva bakımından öz Türkçe şiirler kaleme aldığını belirtti.

Mutasavvıf ve fikri kimliğiyle Yunus Emre'nin Anadolu'nun Türkleşme ve Müslümanlaşma sürecinde önemli rol oynadığını ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu coğrafyasının İslamlaşmasında büyük tesirleri olmuştur. Onun eşref-i mahlukat olan insanı merkeze alan, 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.' yaklaşımının, kendisinden yüzyıllar sonra gelecek birçok Batı menşeili düşünce akımlarında ciltlerce eserde anlatılmak istendiğini biliyoruz. İşte bu sınırları ve zamanı aşan yaklaşımıyla Yunus, büyün dünya tarafından merak edilip araştırılmıştır ve sevilmektedir."

Program, onur konuğu İstanbul Kültür Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahit Türk'ün "Yunus Emre Divanı'nda Eş Anlamlı Türkçe ve Alıntı Sözler Üzerine" başlıklı sunumuyla devam etti.

Beş oturum üzerinden yapılacak bilgi şöleni, 21 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı