Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Tabakoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da fotoğraflar hakkında Prof. Dr. Tabakoğlu'na bilgi verdi.

Tabakoğlu, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" ve haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Edirne'de sığınmacı hareketliliği" adlı fotoğraflarına oy kullandı.

Tabakoğlu, seçkinin her birinin birbirinden değerli fotoğraflardan oluştuğunu söyledi.

Kendisinin de zaman zaman fotoğraf çektiğini belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı bir marka, her yıl bende fotoğrafları oylamaktan büyük keyif alıyorum. Bu sene de çok güçlü fotoğraflar gördüm. Hem günümüzü anlatan hem dünyayı anlatan çok özel fotoğraflar yer alıyor.

Bir kare olmasına rağmen arkasından romanlar, hikayeler yazılacak fotoğraflar var içerisinde. Ben kutluyorum Anadolu Ajansı'nı başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci