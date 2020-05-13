Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: "Oruç, vücudun yenilenmesini sağlıyor"
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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: "Oruç, vücudun yenilenmesini sağlıyor"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, oruç tutmanın beden sağlığına pek çok faydası olduğunu ve orucun vücuttaki organların dinlenmesi ve yenilenmesine olanak sağladığını söyledi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu:
13.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:18

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, oruç tutmanın beden sağlığına pek çok faydası olduğunu ve orucun vücuttaki organların dinlenmesi ve yenilenmesine olanak sağladığını söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tabakoğlu, İlahiyat Fakültesinin sanal ortamda düzenlediği "Ramazan sohbetleri" etkinliği kapsamında "Oruç ve tıp" konulu sunum yaptı.

Dünya Sağlık Örgütünün, sağlığı fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik olarak tanımladığını belirten Tabakoğlu, oruç ibadetinin insana hem fiziksel hem ruhsal hem de sosyal yönden katkı sağladığını ifade etti.

Tabakoğlu, açlığın insan vücuduna faydalarıyla ilgili pek çok bilimsel çalışma yapıldığını belirterek, "Oruç, bitmek tükenmek bilmeyen yeme ve içme hissini durduruyor. Oruç tutulduğunda aç kalındığı için organlar dinlenme ve yenilenme fırsatı buluyor. Aç kalındığında kalp günde 15 binden daha az atıyor, yani dinleniyor. Karaciğer, mide ve bağırsak sistemi ciddi olarak dinleniyor. Vücudun olmadık yerlerinde birikmiş yağlar yakılıyor." dedi.

Rektör Tabakoğlu, düzenli oruç tutan birinin diğer zamanlarda da dengeli beslenmesi halinde diyabet ve tansiyon gibi birçok kronik hastalığa yakalanma riskinden uzaklaştığını vurguladı.

"Oruç tut sıhhat bul" sözünün, tam manasıyla gerçeği yansıttığını dile getiren Tabakoğlu, "Beden sağlığı anlamında orucun birçok faydası var. Pek nadir hastalıkta oruç tutulması sakıncalıdır. Bunu da konuyla ilgili hekimlerin tavsiyesine uyarak takip etmek gerekir. Oruç tutmak yenilenmektir, pek çok hastalıktan korur, kanserden korur. Oruç tutmak iyi huylu yağların yükselmesine sebep olurken kötü huylu yağları düşürüyor. Oruç ayından çıkıldığında yenilenmiş hissiyle, vücudunuzdaki fazlalıklardan kurtulduğunuzu, alttan yenilenmiş hücrelerin geldiğini görecek ve gençleştiğinizi hissedeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Orucun insanların ruh dünyasına da olumlu katkılarının olduğuna işaret eden Prof. Dr. Tabakoğlu, paylaşma ayı olan ramazanın sosyal bütünleşmeyi de artırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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