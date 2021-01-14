Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, CoronaVac aşısı oldu
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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, CoronaVac aşısı oldu

14.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:22
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, CoronaVac aşısı oldu

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, CoronaVac aşısını üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesinde oldu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, CoronaVac aşısını üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesinde oldu.

Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde aşı uygulama alanı oluşturuldu.

Aşı odasına getirilen aşılar barkodların okutulmasının ardından sağlık çalışanlarına uygulandı.

Aynı zamanda tıp doktoru olan Rektör Tabakoğlu da hastaneye gelerek sağlık çalışanlarından bilgi aldıktan sonra CoronaVac aşısı oldu. Tabakoğlu, aşılamada görev alan sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, TÜ Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu da aşı uygulama alanına gelerek aşılarını oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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