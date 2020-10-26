Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Özaydın'ı ziyaret etti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın'ı ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prizren'de temaslarda bulunan Tabakoğlu, Özaydın'a ziyarette bulundu.

Başkonsolosluktaki ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi'ndeki Kosovalı öğrenci sayısını her geçen yıl artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Uluslararası öğrenciler için yürütülen sürecin durağanlığı kabul etmediğinin altını çizen Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Gelişimimizin temelini uluslararasılaşma ve Balkanlar vizyonumuz oluşturuyor. Kapımız, bu topraklardaki evlatlarımıza sonuna kadar açık. Buradan üniversitemize okumaya gelen evlatlarımız, aldıkları eğitimlerle ülkelerine yetişmiş bireyler olarak geri dönüyor.

Eğitim ile birlikte sağlık, ticaret, teknoloji başta olmak üzere tüm alanlarda iş birlikleri geliştiriyoruz. İnanıyorum ki bu coğrafya, Türkiye ve Trakya Üniversitesi'nin destekleri ile gelişip daha da güçlenecektir. Kalbimiz Prizren ile, Priştine ile, Kosova ile."

Başkonsolos Özaydın da ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Özaydın Trakya Üniversitesi'nin Kosova ve Balkanlar'a yaptığı katkılardan gurur duyduklarını dile getirdi.

Ziyaret heyetinde Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir ve Özel Kalem Müdürü, Basın Danışmanı Öğr. Gör. Kıvanç Ada ile Trakya Üniversitesi'nin uluslararası mezunlarından, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Başdanışmanı, Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi Başkanı ve Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı Levent Buş yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel