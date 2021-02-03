Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'ndan kanserle mücadele tavsiyesi
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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'ndan kanserle mücadele tavsiyesi

03.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:00

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Kanser vatandaşlarımızı yavaş yavaş öğütmeye başladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Kanser vatandaşlarımızı yavaş yavaş öğütmeye başladı. Mutlaka hayatımızdan anormal şeyleri çıkartmalıyız. Sigara ve alkolden uzak durmalıyız." dedi.

Aynı zamanda göğüs hastalıkları uzmanı olan Prof. Dr. Tabakoğlu, AA muhabirine, kanser nedeniyle dünyada her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Tabakoğlu, kanserle mücadelede sağlıklı bir yaşamın kilit rol oynadığına dikkat çekti.

Kanserin ölüme neden olan rahatsızlıkların başında geldiğini dile getiren Tabakoğlu şunları kaydetti:

"Kanser dünyada 6. özellikle Türkiye'de de 5. ölüm sebebi. Kanser çağımızın hastalığı. Çünkü başta sigara ve alkol tüketimi çok arttı, egzersiz yapmamak ve kötü gıdalarla beslenme, aile öyküsüne dikkat etmemek ve güneşten korunmamak kansere sebep olan durumların başında geliyor.

Bu konularda gerçekten çok dikkatli olmalıyız. Çünkü kanser vatandaşlarımızı yavaş yavaş öğütmeye başladı. Mutlaka hayatımızdan anormal şeyleri çıkartmalıyız. Sigara ve alkolden uzak durmalıyız. Düzenli egzersiz yaparak ve doğru bir beslenmeyle yaşamımızı sürdürerek hayata tutunacağımız bir model benimsemeliyiz. Aksi takdirde kanser artarak devam edecek ve sevdiklerimizi elimizden alacak."

Kanserle mücadelede erken tanının önemine de değinen Tabakoğlu, "Erken tanı hayat kurtarıcı. Erken tanı konduğu anda pek çok tedavi yöntemiyle kanserli yapıları vücuttan alabiliyoruz. O yüzden vatandaşlarımız vücutlarında normalin dışında gördükleri belirtilerle karşılaştıklarında uyanık olmaları gerekiyor. Mutlaka hekime başvurup gerekli tetkikleri yaptırmaları gerekir." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'ndan kanserle mücadele tavsiyesi
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'ndan kanserle mücadele tavsiyesi
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'ndan kanserle mücadele tavsiyesi
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'ndan kanserle mücadele tavsiyesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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