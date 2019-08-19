Trakya Üniversitesi özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak

19.08.2019 11:16

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi'ne özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak.

Trakya Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne engelli kontenjanları dahil 30'u grafik tasarım, 15'i heykel, 30'u resim olmak üzere 75 öğrenci özel yetenek sınavı ile kabul edilecek.

Sınav başvuruları 1 Ağustos - 21 Ağustos tarihlerinde http://adayogrenci.trakya.edu.tr adresinden yapılacak. Sınavlar ise 26-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

-Müzik öğretmenliği için yapılacak sınavlar 22-23 Ağustos'ta

Eğitim Fakültesi'nden yapılan duyuruda ise müzik öğretmenliği bölümüne giriş için yapılacak yetenek sınavlarının 22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Adayların sınava Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi'nde gireceği, adayların ön kayıt işlemlerine ve zorunlu eser listesine https://egitim.trakya.edu.tr adresinden ulaşabilecekleri belirtildi.

Kaynak: AA