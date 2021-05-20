Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek'ten iklim değişikliği uyarısı Açıklaması
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Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek'ten iklim değişikliği uyarısı Açıklaması

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek'ten iklim değişikliği uyarısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Elipek, küresel iklim değişikliğiyle birlikte sel ve kuraklık gibi doğa afetlerin görülme sıklığının arttığını söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Elipek, küresel iklim değişikliğiyle birlikte sel ve kuraklık gibi doğa afetlerin görülme sıklığının arttığını söyledi.

Prof. Dr. Elipek, Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezince çevrim içi düzenlenen "Küresel İklim Değişikliğinin Ekosistem ve Doğal Afetlere Etkileri" konulu panelde, doğal afet olarak adlandırılan sel, kuraklık ve benzeri durumların küresel iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Sera gazlarındaki artışın küresel ısınmanın ortaya çıkmasına neden olduğunu anlatan Elipek, fosil yakıt kullanımından dolayı ortaya çıkan karbondioksit miktarının bu duruma sebep olduğunu dile getirdi.

Küresel ısınmanın artmasıyla iklim değişikliğinin meydana geldiğini ve pek çok olumsuzluğun oluştuğunu vurgulayan Elipek, şunları kaydetti:

"Mevsimsel değişimlere bağlı olarak sel, fırtına, kuraklık ve benzeri afetler görülüyor. Küresel iklim değişikliği bu olayların temel sebebi. Küresel iklim değişikliği sel ve kuraklık gibi doğal afetlerin görülme sıklığını artırıyor. Yine aynı şekilde tarımsal desen değişimine neden oluyor. Ekosistem yapısının bozulmasına bağlı olumsuzluklar var. Sıcaklığın artmasına bağlı olarak canlıların erken göç etmesi, canlılarda fizyolojik değişimler, besin zincirinin bozulması ve tür kayıpları oluyor. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak mülteci hareketlerinin olması ve sosyo-ekolojik dengesizlik, viral ve bakteriyel hastalıklar da en büyük problem olarak karşımıza çıkacak."

Elipek, küresel ısınma nedeniyle buzullardaki erimenin arttığını ve deniz seviyesinde de yükselmeler yaşandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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