Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cüneyt Bozer akupunkturun ağrı tedavilerinde etkin rol oynadığını belirtti
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Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cüneyt Bozer akupunkturun ağrı tedavilerinde etkin rol oynadığını belirtti

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cüneyt Bozer akupunkturun ağrı tedavilerinde etkin rol oynadığını belirtti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Bozer, akupunktur tedavisiyle insan beyninin belli bölgelerinden endorfin adı verilen morfin benzeri ağrı kesicilerin salgılanmasının sağlandığını söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Bozer, akupunktur tedavisiyle insan beyninin belli bölgelerinden endorfin adı verilen morfin benzeri ağrı kesicilerin salgılanmasının sağlandığını söyledi.

Akupunkturist Dr. Bozer, İstanbul Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneğince çevrim içi olarak düzenlenen "Dünü ve Bugünü ile Akupunktur" panelinde akupunkturun vücuda ve kulaktaki belirli noktalara iğne batırılarak uygulanan bilimsel bir tedavi yöntemi olduğunu ifade etti.

Akupunkturun kişinin strese karşı dayanıklılığını artırarak hastalıklara karşı direnç mekanizmalarını güçlendirdiğini anlatan Bozer, "Akupunktur iç organlarımızın işlevlerini ve hormon sisteminin çalışmasını düzenler. Yatıştırıcı ve sakinleştirici etki oluşturur, kişinin kendini daha sakin ve huzurlu hissetmesini sağlar." diye konuştu.

Bozer, akupunktur uygulaması sayesinde vücudun doğal ağrı kesici özelliği taşıyan endorfin hormonunun salgılandığını belirtti.

Bu yöntemle akut ve kronik ağrı tedavilerinde etkili bir yöntem olduğuna dikkat çeken Bozer, "İnsan beyninin belli bölgelerinden endorfin adı verilen morfin benzeri ağrı kesicilerin salgılanmasını sağlar. Bu etki sayesinde akut ve kronik ağrılarda etkili bir tedavi yöntemidir. Kas gevşetici etkisi vardır ve kas tutulması tedavisinde etkilidir. Alerji mekanizmalarına etki ederek alerjik reaksiyonların iyileşmesine katkıda bulunur. Hipotalamusta bulunan iştah merkezine etki ederek açlık duygusunu düzenler. Kilo vermek, zayıflamak isteyen kişilerde bu etkilerinden faydalanılır." diye konuştu.

Bozer, akupunkturun bağımlılık tedavisinde de etkili bir yöntem olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cüneyt Bozer akupunkturun ağrı tedavilerinde etkin rol oynadığını belirtti - Haberler
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