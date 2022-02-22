Trakya Üniversitesi öğrencisi Konuş, Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu

AYDIN (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencisi Tuğba Gülşah Konuş, Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen şampiyonaya 26 ilden 56 kulüp ve 147 sporcu katıldı.

TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral'ın antrenörlüğünü üstlendiği Spor Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Tuğba Gülşah Konuş, 48 kiloda Türkiye ikincisi olarak 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları sporcu havuzuna girmeye hak kazandı.

Konuş, antrenörü Doç. Dr. Şengül Demiral ile 2024'te Paris'te düzenlenecek olan olimpiyatlara hazırlanacak.

Doç. Dr. Şengül Demiral'ın antrenörlüğünü üstlendiği Elif Başkut ise Sakarya'da düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda +70 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Başkut, 2022 Judo Gençlik Oyunları, Ümitler Avrupa Şampiyonası ve Ümitler Dünya Şampiyonasında yarışmaya hak kazandı.