Görme engelli Ecem, zorlu müsabakada altın madalyanın sahibi oldu
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Görme engelli Ecem, zorlu müsabakada altın madalyanın sahibi oldu

Görme engelli Ecem, zorlu müsabakada altın madalyanın sahibi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "2021 IBSA Judo Grand Prix" şampiyonasında, Türkiye'yi temsil eden Trakya Üniversitesi'nin başarılı judocusu, görme engelli milli sporcu Ecem Taşın, önemli bir başarıya imza attı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "2021 IBSA Judo Grand Prix" şampiyonasında, Türkiye'yi temsil eden Trakya Üniversitesi'nin başarılı judocusu, görme engelli milli sporcu Ecem Taşın, önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Paralimpik Judo takımının başarılı isimlerinden Ecem Taşın, Tokya Paralimpik Oyunları öncesi en ciddi prova olarak görülen IBSA Görme Engelliler Grand Prix müsabakalarında altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 48 kiloda Türkiye'yi temsil eden görme engelli Ecem Taşın, 38 ülkeden 200 sporcunun yarıştığı uluslararası organizasyonda, zorlu bir müsabakanın ardından altın madalya elde etti. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kürsüye çıkacak sporcuların yarıştığı önemli organizasyonun ilk gününde mindere çıkan milli sporcu Ecem Taşın, Özbek rakibi Lobar Khurramova'yı yenerek şampiyon olmayı başardı. Tokyo Paralimpik kota ve hazırlık turnuvası olarak katıldığı şampiyonada gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakan Ecem Taşın, 5-10 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Uluslararası Para Judo Antalya Cup Özel Turnuvası'nın ardından Tokyo Paralimpik Oyunları öncesinde formda olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ecem Taşın'ın Mili Takım adına bireysel antrenörlüğünü üstlenen Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu Judo Grand Prix müsabakaları 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kürsüye çıkacak aday sporcuların yarıştığı önemli bir müsabakadır. Bu nedenle bu müsabakalar Paralimpik Oyunları'nın bir provası niteliğindedir. Burada kürsüye çıkan sporcular, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da kürsüye çıkacak sporcular olarak değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgını sebebiyle 2021 yılına ertelenen "Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları" öncesi hedefledikleri başarıya ulaştıklarını da kaydeden Doç. Dr. Şengül Demiral, "Şimdi bu müsabakaların analizine göre yeni stratejilerle ve en iyi şekilde hazırlanmak ve burada elde ettiğimiz başarıyı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na taşımak istiyoruz" dedi. - EDİRNE

Görme engelli Ecem, zorlu müsabakada altın madalyanın sahibi oldu
Görme engelli Ecem, zorlu müsabakada altın madalyanın sahibi oldu
Görme engelli Ecem, zorlu müsabakada altın madalyanın sahibi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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