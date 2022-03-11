Trakya Üniversitesi öğrencilerinin sergisi Kuzey Makedonya'da açıldı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin Kuzey Makedonya ve Sırbistanlı öğrencilerle oluşturduğu "3 Üniversite, 3 Ülke Beraber Uluslararası Öğrenci Sergisi" Kuzey Makedonya'da açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan üniversite öğrencilerine ait eserlerden oluşan sergi Uluslararası Balkan Üniversitesi 365 Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Trakya Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen sergide, üç ülke ve üniversiteden 60 öğrencinin eseri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Türkiye ve Balkanlardan üç üniversite iş birliğiyle güzel bir etkinliğin hayata geçirildiğini belirtti.

Aynı kültürün paylaşıldığı Balkanlarda bulunmanın mutluluk verdiğini aktaran Tüzün, şunları kaydetti:

"Bizleri kendi ülkemizde gibi hissettiriyor. Öğrencilerimizin işlerinin bir arada sergilenerek etkileşim içinde olmaları ve ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına anlamlı olduğunu düşünüyorum. İlk sergi üniversitemizde gerçekleştirildi ve Novi Pazar'dan 20'ye yakın öğrenci gelerek atölyelerimizi gezme imkanı buldular. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki eğitime tanık oldular. Gelecek sergi Novi Pazar'da gerçekleşecek ve öğrencilerimizin çalışmaları orada da bir araya gelecek. Sanat evrensel ve bu nedenle aynı dili konuşuyor olmak ve bir arada bulunmak bizler için önemli."

Uluslararası Balkan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dzemil Betkovic de sergiye eserleriyle katkı veren öğrencileri tebrik etti.

Aralık ayında ilki Türkiye'de, şubat ayında ikincisi Üsküp'te açılan sergi, mayıs ayında Novi Pazar'da sanatseverlerle buluşacak.