Trakya Üniversitesi öğrencilerine "Eylül'de gel" şarkısıyla klip hazırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trakya Üniversitesi öğrencilerine "Eylül'de gel" şarkısıyla klip hazırladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi, yeni akademik yılın 13 Eylül'de başlaması kararı ardından öğrencilerine "Eylül'de gel" şarkısıyla üniversite görüntülerin yer aldığı bir klip hazırladı.

Trakya Üniversitesi, yeni akademik yılın 13 Eylül'de başlaması kararı ardından öğrencilerine "Eylül'de gel" şarkısıyla üniversite görüntülerin yer aldığı bir klip hazırladı.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde kademeli normalleşme kapsamında üniversitelerde akademik yılın eylül ayında başlayacağı açıklaması üzerine, Trakya Üniversitesi görevlileri de uzak kaldığı öğrencileri için buluşma ayı eylüle atfen bir klip yaptı.

Sanatçı Alpay'ın "Eylül'de gel" şarkısının fon müzik olarak çaldığı klipte üniversitenin ana kampüsünün havadan çekilmiş görüntüleri yer aldı.

Daha sonra diğer fakülteler ile kentten genel görüntülerin yer aldığı klip "Melankoli yok bu eylülde. Sonbaharın hüznü yok, özlemler, ayrılıklar yok. Öyle güzel bir eylül bekliyor ki bizi, yaprakların dökülmediği, renklerin solmadığı, yazın bitmediği, su gibi berrak bir eylül. Yaklaşan bir tren sesi ve kavuşmanın coşkusu! Hadi! Eylül'de gel." notuyla üniversitenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da kişisel sosyal medya hesabından söz konusu klibi paylaştı.

Trakya Üniversitesi öğrencilerine 'Eylül'de gel' şarkısıyla klip hazırladı
Trakya Üniversitesi öğrencilerine 'Eylül'de gel' şarkısıyla klip hazırladı
Trakya Üniversitesi öğrencilerine 'Eylül'de gel' şarkısıyla klip hazırladı
Trakya Üniversitesi öğrencilerine 'Eylül'de gel' şarkısıyla klip hazırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Buzdolabını çekip 'Hani ekonomi kötüydü?' diyen TikTok kullanıcısı sosyal medyada gündem oldu
Buzdolabını çekip "Hani ekonomi kötüydü?" diyen TikTok kullanıcısı sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle akademik takvimini uygulayacak
Son Dakika: Üniversiteler, 13 Eylül itibariyle akademik takvimini uygulayacak
Marmara Denizi'nden ürküten görüntü! Kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
Marmara Denizi'nden ürküten görüntü! Kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Hasan Polatkan Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Hadise Hülya Avşar Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Şenol Güneş Ergin Ataman Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trakya Üniversitesi öğrencilerine "Eylül'de gel" şarkısıyla klip hazırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 13:55:01. #1.13#

title