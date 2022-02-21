Trakya Üniversitesi öğrencileri tasarladıkları robotla Türkiye üçüncüsü oldu

Trakya Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu "TrakThor" takımı tasarladıkları robot projesiyle "Görev: Yer Altı Kavramsal Tasarım Yarışması"nda üçüncü oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Fizik bölümü öğrencilerinden oluşan takım Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve HAVELSAN iş birliğinde hazırlanan 80 takımın yer aldığı yarışmaya katıldı.

TrahThor takımı, yer altı koşullarında insanın fiziki varoluşuna ihtiyaç duymadan çeşitli görevleri tamamlayabilecek robot tasarımı ile üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım üyesi Kemal Daysal, pist özelliklerine uygun ve görevleri tamamlayabilecek robot projesiyle başarı elde ettiklerini belirtti.

Yarışmada pek çok kritere dikkat edildiğini aktaran Daysal, "Yarışmada jüri tarafından yeraltında bulunan bir pistin gereksinimlerine uygun olarak çeşitli engelleri aşıp belirlenen noktalara otonom veya manuel bir şekilde ulaşarak verilen görevi tamamladıktan sonra başlangıç noktasına geri dönebilecek ve tüm bu süreçte kullanılacak haritalama metodu ile çevresinin haritasını oluşturabilecek uzaktan kumandalı, kablosuz veya tamamen otonom bir robot tasarlanması istenmiştir." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Emrullah Yılmaz da 80 takımın katıldığı yarışmada finale kalarak üçüncü olmayı başardıklarını ve mutlu olduklarını kaydetti.